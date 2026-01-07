【ポイント】・8日（木）は冬の天気。日本海側は広く雪が降り、ふぶきになる所も。・太平洋側は冬晴れで空気乾燥。次第に冷たい北風が強まる。・三連休は荒れた天気。10日（土）は寒さが緩むが、雷や突風に注意。・「成人の日」（12日）は今季一番の強い寒気で、冬のあらし。・北日本や北陸を中心に猛吹雪や大雪。【全国の天気】低気圧が発達しながらオホーツク海へ進み、8日（木）は西高東低の冬型の気圧配置となるでしょう。日本