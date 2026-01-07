この冬は、予定を詰め込みすぎるより、静かに“好き”をチャージする日を作ってみない？そこで今回は、おしゃれガール3人に「アートで心を満たす休日の過ごし方」を教えてもらいました。自分のペースで楽しめる、心を癒す時間のヒントをお届けします♡ ぜひ参考にしてみてね。アートに触れるのがなによりも癒し芸術鑑賞や読書などを通じて、インプットしてみるひととき。自分自身と向きあう時間をつくってみると、休日の質が