阪神・粟井一夫球団社長（６１）ら球団幹部が７日、新年のあいさつのため、大阪市北区の報知新聞大阪本社を訪れた。宮川元宏大阪本社代表らと懇談し、巨人の話題に「ジャイアンツさんに競り勝てれば…。ジャイアンツさんが２位で（阪神が）優勝したことが一度もない。最後に振り切って勝てれば」と力を込めた。２リーグ制となった１９５０年以降、阪神の７度のリーグ優勝のうち、巨人が２位に終わるマッチレースは一度もない。