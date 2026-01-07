岡山県産の黒毛和牛の初せり(県営食肉地方卸売市場岡山) 7日、岡山市にある県営食肉地方卸売市場で岡山県産の黒毛和牛の初せりが行われ、1kg当たりの価格が2020年以降で最高値を更新しました。 初せりには仲卸業者や生産者ら約40人が訪れました。岡山県産の黒毛和牛15頭が出品され、新見市の哲多和牛牧場が生産した牛肉がこの日の最高値となる1kg当たり2905円で落札されました。（2025年の最高値は2786円/kg）