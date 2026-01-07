JR岡山駅7日午後7時ごろ 8日(木)朝にかけて、西側に高気圧、東側に低気圧の西高東低の冬型の気圧配置となりそうです。その結果、上空に強い寒気が流れ込んで、8日は晴れたり曇ったりの天気となりそうです。 岡山県北部の山沿いでは雪が降るところもありそうです。 また、7日(水)に比べて最高気温は約4～5℃下がりそうで、真冬並みの寒さとなりそうです。8日は風を通しにくいような防寒対策が必要です。