【Mr.曲がるネコの手（10本入）】 2026年2月 発売予定 価格：1,320円 GSIクレオスは、塗装持ち手棒「Mr.曲がるネコの手（10本入）」を2026年2月に発売する。価格は1,320円。 本商品は高い保持力を持つ金属製フレキシブルホースを柄に採用しており、固めのクリップと合わせ、自在に本体を曲げてしっかりパーツを保持できる。 本体を伸ばした際の全長は約23cm