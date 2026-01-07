Ｊ１清水エスパルスは７日、静岡市内で新体制発表会見を行った。吉田孝行監督は「この歴史あるクラブで指揮を執れることを大変うれしく思います」と喜びを語るとともに「このクラブを戦う集団にするために来ました」と力を込めた。昨季まで指揮を執ったＪ１神戸でリーグ２連覇を達成しており、手腕に期待が集まる。チームは１月５日に始動している。吉田監督は“常勝軍団”を築くためには意識改革が不可欠だと強調。「一人一人