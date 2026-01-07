福岡市の金融機関の窓口で、偽造された1万円銀貨を両替したとして、中国籍の28歳の男が逮捕されました。偽造通貨行使の疑いで逮捕されたのは、東京都の無職、坂本龍司こと、中国籍のレン・ダーユー容疑者（28）です。警察によりますと、レン容疑者は去年11月、別の人物と共謀し、福岡市博多区の金融機関の窓口で、偽造された1万円銀貨32枚を本物のように装い両替した疑いです。銀貨は昭和天皇の在位60年を記念したもの