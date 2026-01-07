7日未明、静岡･御殿場市の市道で高齢男性が車にひき逃げされ、軽いけがをした事件で警察は7日午後、小山町の33歳の女を過失運転致傷などの疑いで逮捕しました。調べに対し女は、「人をひいた認識はない」などと容疑を否認しているということです。逮捕されたのは、小山町用沢の会社員で33歳の女です。警察によりますと女は、7日午前1時ごろ軽自動車を運転中に御殿場市山之尻の市道で道路上にいた御殿場市上小林の82歳の男性をひき