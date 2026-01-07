自分が勤務しているラーメン店に侵入し、現金を盗んだ上、放火した疑いで元従業員の男が逮捕されました。群馬・高崎市の無職、堀田陽平容疑者は、2025年12月、藤岡市にある閉店後のラーメン店に侵入し、現金約50万円を盗んだうえ放火し、店を全焼させた疑いが持たれています。堀田容疑者は当時、このラーメン店で従業員として勤務していたということです。防犯カメラの捜査で堀田容疑者が浮上したということです。調べに対し、堀田