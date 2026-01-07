都内の百貨店で開かれた来月のバレンタインデー向け発表会。今年は、カカオの高騰で“代替チョコ”も注目されています。百貨店の松屋が発表したエンジェルへアチョコレート。中には綿菓子のようなトルコの伝統菓子が使われています。また、円安による輸入物価の高騰などを受け、国産の食材を使ったチョコレートが去年より3割増えました。七味唐辛子やそばの実のほか国産の果物なども使用されています。また、そごう・西武では、カ