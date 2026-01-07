東京都内のデパートで、北海道物産展が開催されたそうです。物価高といわれている中で、思わず財布のひもが緩んでしまう絶品グルメとは一体何でしょうか。7日から日本橋三越本店で開催されているのは、2026年で初の北海道物産展です。会場には海の幸を使った海鮮丼をはじめ、甘辛ダレの十勝名物・豚丼弁当など北海道の味覚がずらり。東京都心では真冬の寒さとなる中、あったかグルメを求め、会場でひときわにぎわう場所が。行列の