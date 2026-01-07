2025年「焼肉店」倒産状況2025年の「焼肉店」の倒産が過去最多の59件（前年比31.1％増）に達した。これまで最多だった2024年の45件を大きく上回り、2年連続で最多を更新した。熱々の鉄板を前に肉、野菜、そして手元にはコメ。価格高騰が話題となる食材が並ぶ焼肉店だが、肉や野菜の値上がりに加えて、コメの価格高騰がさらに追い打ちをかける。コロナ禍では高い換気能力や“ひとり焼肉“の人気を背景に、2020年