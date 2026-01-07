◆バレーボール・全日本高校選手権福岡大大濠2―0小松大谷（7日、東京体育館）春高バレーの男子2回戦が行われ、15大会ぶり14度目出場の福岡大大濠（福岡）が小松大谷（石川）を2―0（25―15、25―15）で破り、15年ぶりの大会勝利をマークしてベスト16入りを決めた。8日に行われる3回戦では昨秋の国民スポーツ大会で準優勝した東山（京都）と対戦する。◇◇◇待ち望んだ晴れ舞台で堂々躍動した男子の福岡大大