「〇〇ちゃんの後ろ姿は肉付きがよくて張っていて、とても好きなの」「一心同体だよ」…こんなLINEやメールを約1000件も部下の女性職員に送りつけ、体を触る痴漢行為にも及んでいたとの調査結果が出たのが福井県の杉本達治前知事(63)だ。 〈画像〉「お色気マシマシで頑張ります」「キスしちゃう？」前知事が送り続けたセクハラすぎるメッセージの中身 選挙で杉本氏を推した自民党関係者は杉本氏の女性への不