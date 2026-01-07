ニューストップ > ライフ総合ニュース > 福井県の杉本達治前知事のセクハラ 調査報告には痴漢行為の証言も 福井県 セクハラ 調査結果 集英社オンライン 福井県の杉本達治前知事のセクハラ 調査報告には痴漢行為の証言も 2026年1月7日 19時13分 リンクをコピーする 「〇〇ちゃんの後ろ姿は肉付きがよくて張っていて、とても好きなの」「一心同体だよ」…こんなLINEやメールを約1000件も部下の女性職員に送りつけ、体を触る痴漢行為にも及んでいたとの調査結果が出たのが福井県の杉本達治前知事(63)だ。 〈画像〉「お色気マシマシで頑張ります」「キスしちゃう？」前知事が送り続けたセクハラすぎるメッセージの中身 選挙で杉本氏を推した自民党関係者は杉本氏の女性への不 記事を読む おすすめ記事 橋本環奈「ミリオネア」で1000万円獲得 13年ぶり番組復活で最初の挑戦者 2026年1月1日 18時40分 宮本茉由、セックスレス主婦役ベタ褒めされ恐縮…元カレ役戸塚祥太からは「優しい宇宙人」 2026年1月4日 7時0分 【大学野球】早大・小宮山監督が異例の“宣言” スーパールーキー・横浜の阿部葉太を「１番・センターでいきたい」 2026年1月5日 18時14分 〈続々重版！〉サイバーエージェント創業者・藤田晋氏の『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』が累計10万部を突破！ 2026年1月6日 6時0分 西野亮廣、返信手間増やす“新年の挨拶”巡り苦言「関係が深くない相手にLINEで挨拶すな」 2026年1月2日 16時14分