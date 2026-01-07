2026年1月7日午後1時50分頃、静岡県富士市松岡の市道交差点で、近くに住む無職の83歳女性が運転する普通乗用車が、歩いていた無職の76歳男性をはねる事故がありました。男性は、頭を強く打ち重体の模様です。 車を運転していた女性にけがはありませんでした。 警察によりますと、現場は信号機のない三差路の交差点で、女性が運転する車が北進右折した際、男性をはねたということです。 警察で事故の原因を調べています。