人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ゆゆうた（鈴木悠太）が７日、自身のＸを更新。活動を休止することを発表した。４日、「この度、度重なる違法アダルトサイトの視聴及び、ＹｏｕＴｕｂｅ動画のダウンロードを行ってしまいました。本当に申し訳ありませんでした。」と謝罪を投稿。５日にはＡｗｅｓｏｍｅＣｉｔｙＣｌｕｂのａｔａｇｉとのラジオ音楽番組の公式サイトで、３月２６日開催の「高校生軽音グランプリ２０２６春」について、「