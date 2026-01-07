Ｊ１町田は７日、町田市内で、２月６日に開幕する特別大会「百年構想リーグ」に向けたキックオフミーティングを行った。上田武蔵代表取締役ＣＯＯ（３１）は冒頭のあいさつでサポーターに向けて、Ｊリーグによる黒田剛監督とクラブへのけん責処分を巡る一連の騒動を謝罪した。上田ＣＯＯは「昨年末、黒田さんおよびクラブにけん責処分につきまして、みなさまにもご不安を与えてしまい申し訳なく思っております。クラブとしても