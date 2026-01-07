新潟県弥彦村の彌彦神社では新春恒例の『弓始神事』が行われました。訪れた人は気持ちを新たに、厄払いの縁起物である弓矢にそれぞれの祈りを込めていました。 新しい年を迎え、参拝者が一年の平穏を願っていた1月7日の彌彦神社。拝殿には弓を弾く音が響いていました。この日、一年の厄除けや五穀豊穣を願う『弓始神事』が行われ、神職が弓をはらい清めていました。【長谷川珠子アナウンサー】「弓を清め終えると、次は神職