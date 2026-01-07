中国政府による軍事転用のおそれがある品目の日本への輸出規制について、韓国の李在明大統領は「大人の喧嘩に割り込むと嫌われる」などと述べ、日中対立への仲介に慎重な姿勢を示しました。中国を訪問中の李在明大統領はきょう、同行記者団との懇談で中国による対日輸出規制について問われると韓国の立場を次のように説明しました。韓国李在明 大統領「大人たちが実際の理由があって争っている時に割り込めば、双方から嫌わ