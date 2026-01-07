児童の元気な声が校舎に戻ってきました。新潟県内の一部の小学校は冬休みが明け、1月7日から授業再開です。子どもたちは親戚と年末を過ごしたり雪遊びをしたりとそれぞれの冬休みを楽しんだようです。 新潟市中央区の笹口小学校も7日から授業再開。児童が元気に登校してきました。ほとんどが今年の干支、午年生まれの5年生の教室では、友達との久しぶりの再開に笑顔を見せる児童たち。それぞれに2週間ほどの冬休みを楽しんだよう