ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 浅田舞「忘れられないひとときに」キンタロー。との社交ダンス姿披露… スポニチアネックス 浅田舞「忘れられないひとときに」キンタロー。との社交ダンス姿披露に「最高」「2人とも素敵」の声 2026年1月7日 19時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 浅田舞が7日、Instagramでキンタロー とのオフショットを披露した ドラマ「10DANCE」の社交ダンスを浅田とキンタロー 記事を読む おすすめ記事 すにすて、初のワンマンライブ完走 先輩・すとぷりの楽曲もカバー にしき「次の機会も絶対につくりたい」 2026年1月6日 22時0分 【大谷エイド】大谷晋二郎がビデオメッセージで登場「今年もプロレスラーはみんな頑張ります」 2026年1月1日 16時48分 ぼる塾・田辺智加「これとんでもないよ」と絶賛！小田切ヒロもおすすめする大人気のナッツ 2026年1月7日 19時45分 白石聖「豊臣兄弟！」で大河初出演「感慨深い」 女優デビュー１０年で夢かなえた…仲野太賀演じる主人公の初恋相手 2026年1月5日 4時0分 香取慎吾、初の関西ローカルでのレギュラー番組『しんごの芽』がスタート！タッグを組む1月のマンスリーMCは令和ロマン・くるまに決定 2026年1月4日 11時45分