人気アニメ『きかんしゃトーマス』のパーシー役を務める声優・越乃奏さんが2026年1月7日、自身の公式Xアカウントで結婚を発表しました。 【写真を見る】 声優の越乃奏さん結婚を報告お相手は「業界とは関係のない一般の方」『きかんしゃトーマス』のパーシー役越乃さんは「ご報告」と題した投稿で「いつも応援してくださっている皆様お世話になっている関係者の皆様へ私事で恐縮ですが、この度結婚いたしました」と報告