左肩のケガから再起を目指す大相撲の横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が7日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋へ出向いた。初場所（11日初日、東京・両国国技館）最後の出稽古は大関・琴桜（27＝佐渡ケ嶽部屋）と三番稽古。17番取って7勝10敗だった。関取との稽古は3日連続。これまでの稽古では痛めた左はあまり使うことがなく不安をのぞかせていた。この日も入念に基礎運動を行い、てっぽうは250回以上。両腕をしっかり伸ばして柱