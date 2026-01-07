声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！1月3日はゲストに小林親弘さんをお迎えして、「姫様“拷問”の時間です」特集