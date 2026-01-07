【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月7日(水)よりテレ東、BSテレ東、AT-X等で放送開始するTVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』のエンディング主題歌「うっすら」のリリックビデオが1月8日(木)20時より公開になることが決定した。『穏やか貴族の休暇のすすめ。』はTO ブックスから小説、コミックスが刊行中のシリーズ累計発行部数 210 万部を突破する異世界まったり冒険ファンタジー。直田姫奈が歌うエンディング主