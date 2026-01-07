セイコーウオッチの高級ブランド「クレドール」から、「ゴールドフェザー」コレクションの新作となる限定モデルが登場。伊万里鍋島焼ダイヤルを採用し、伝統的な焼成技法による奥行きのある表情が特徴だ。2月6日発売、世界限定60本（うち国内50本）、価格は198万円。○伊万里鍋島焼の技と透明感ダイヤルは日本を代表する磁器の伊万里鍋島焼。伊万里鍋島焼の名門「畑萬陶苑」と協働したもので、透明感のある白地に、呉須による青色