【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年1月5日(月)に行われた全国ホールツアー『LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜』東京公演2日目にて、LiSAのソロデビュー15周年イヤーを祝う15の企画を行うことが発表され、そのうち7つの企画が公開された。まず1つ目が3年半ぶり、7枚目のフルアルバム『LACE UP』が2026年4月15日(水)に発売されることが発表された。アルバムは全4形態でCDには豪華タイアップ曲を多数含む全15曲が収録。