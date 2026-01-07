伊勢崎オートのＧＩ「第４９回シルクカップ」が８日、開幕する。吉林直都（２７＝浜松）は前節、川口・スーパースター王座決定戦トライアルに出走した。「最終日は不成立にしてしまった。レースでの抜かれ方も含め考えないと」と、競走戒告を受けたレースを振り返り、反省を口にした。ただ、３日目に手痛いＦで失権しながらも、その後もスタートの切れは抜群だったことにも触れ「スタートに関しては自信がついた」と収穫があっ