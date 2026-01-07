【モデルプレス＝2026/01/07】モデルの滝沢眞規子が、1月6日放送の日本テレビ系バラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（毎週火曜よる11時59分〜）に出演。子どもの誘拐を疑い、警察に相談していたことを明かした。【写真】47歳3児の母モデル「盛り付けも綺麗」テーブルいっぱい豪華おせち◆滝沢眞規子、長女が帰ってこずパニックにこの日のスタジオトークで「子離れできなくて失敗したなというのはございます？」と聞かれ