ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするライフスタイルコラム。番組のコーナーやメールテーマに寄せられるメッセージやSNSで巻き起こるリアルな議論――その中から今、私たちの暮らしのなかで大切にしたいことや、日々のふとした「心地よさ」のヒントを探っていきます。 今回は、正月明けに多くの人が直面する「親戚とのコミュニケーション」という永遠の課題について考えていきます。※写真はイメージです