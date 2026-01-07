ユーロ圏１０年債利回り格差仏７１、伊６９ｂｐやや伊が縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:21時点）（%） ドイツ2.806 フランス3.52（+71） イタリア3.499（+69） スペイン3.239（+43） オランダ2.916（+11） ギリシャ3.38（+57） ポルトガル3.112（+31） ベルギー3.296（+49） オーストリア3.058（+25） アイルランド2.9