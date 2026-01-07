ドル指数は上昇一服、原油や金相場の調整がドル買い圧力も＝ロンドン為替 ドル指数は小幅上昇。原油や金相場などに調整売りがはいったことが、資源国通貨や石油通貨売りとともにドル高圧力となった。ドル指数は９８．４９７を安値にロンドン序盤に９８．６９０まで上昇した。足元では上げ一服も前日終値９８．５８０をやや上回る水準を維持している。 ドルインデックス＝98.63(+0.05+0.05%)