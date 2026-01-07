消費者物価指数（HICP・概算値速報）（12月）19:00 結果0.2% 予想0.3%前回-0.3%（前月比) 結果2.0% 予想2.0%前回2.1%（前年比) 結果2.3% 予想2.4%前回2.4%（コア・前年比)