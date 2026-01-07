Amazonにて、スマイルSALE 初売りが1月7日23時59分まで実施中。ホットアイマスクや使い捨てカイロの大容量版がセール対象となっており、「めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク カモミールの香り 16枚入」が通常1,635円のところ33％ OFFの1,101円、「貼らないオンパックス 40個入」が通常1,512円のところ21％ OFFの1,198円、「貼るマグママックス4個入り×4個」が通常1,924円のところ10％ OFFの1,731円で販売されている。