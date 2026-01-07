2月のシーズン開幕に向け始動した静岡県勢Jクラブ。6日、「藤枝MYFC」が、そして、7日、「清水エスパルス」が新体制について発表しました。新指揮官の決意とは…。「ヴィッセル神戸」時代に数々のタイトルを獲得した吉田孝行新監督を招へいし、巻き返しを狙うJ1「清水エスパルス」。新加入選手は「FC町田ゼルビア」で活躍した韓国人ストライカー･オセフン選手など11人。新スローガンは「ONE FAMILY NEW BEGINNIN