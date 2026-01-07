大分県内初の夜間中学県立「学びヶ丘中学校」の校章をデザインした高校生が7日、表彰されました。 校章をデザインした鶴崎工業高校産業デザイン科3年の池本那奈さん また、校歌も完成していて、県出身のシンガーソングライター阿部真央さんが手掛けています。 学びヶ丘中学校は様々な理由で十分な義務教育を受けられなかった人が学び直すことができる県内初の夜間中学で、2026年4月に爽風館高校の施