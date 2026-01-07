7日は新しい野球のスタジアムの建設を求める動きからお伝えします。 大分県内の野球関係者が7日県庁を訪れスタジアム建設を求めるおよそ12万人分の署名を提出しました。 大分県庁 7日午後の県庁。大分市出身の福岡ソフトバンクホークスの川瀬晃選手や元東北楽天ゴールデンイーグルス監督の平石洋介さん。そのほか県内の野球関係者や小学生野球に励む子供たちなど総勢32人が訪れました。 関係