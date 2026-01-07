元宝塚歌劇団雪組・宙組男役スターの鳳翔大（41）が7日、自身のインスタグラムで会社を設立したことを報告した。【写真】「一人ひとりが輝ける機会や場をつくっていきたい」会社設立を報告した鳳翔大「1月6日、誕生日という節目に、もう一つの“はじまり”を迎えました」と書き出し「この度、株式会社鳳翔を設立いたしました。これまで支えてくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と報告した。会社について「ものづ