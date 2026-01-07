中国政府が日本へのデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止すると発表したことに対し、日本政府は６日夜、中国政府に強く抗議し、措置の撤回を求めた。木原官房長官は７日の記者会見で「国際的な慣行と大きく異なり、決して許容できず、極めて遺憾だ」と批判した。抗議と撤回は、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が在日中国大使館の施泳・次席公使に申し入れた。木原氏は記者会見で、中国による禁輸について「対象、内