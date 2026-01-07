群馬県・伊勢崎オートレース場のG1「第49回シルクカップ」が8日、5日間の日程で開幕する。24年1月登録の37期生として昨年末まで2級車で戦っていた浅倉樹良（26＝伊勢崎）。グレードレースでも先輩レーサーを相手に互角以上のパフォーマンスを披露していたが、いよいよ今シリーズから待望の1級車で登場となる。「頑張ります！」と意欲的に練習へ向かう姿がまぶしい。「（1級車は）練習では普通に乗れている。しっかりセットを