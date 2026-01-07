6日、鳥取県と島根県で震度5強を観測した地震ですが、1日以上たった今も断水などの影響が続いているようです。「イット！」は地震発生時の映像を入手しました。観光名所となっている場所を大きな揺れが襲っていたことが分かりました。鳥取県と島根県で6日、最大震度5強を観測したマグニチュード6.4の地震。CMをきっかけに観光名所となった“ベタ踏み坂”が大きく揺れる様子もライブカメラ映像には記録されていました。島根・松江市