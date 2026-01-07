JR北海道は7日、3月に開催される嵐のラストツアー北海道公演などに合わせて、臨時特急列車を運転することを発表した。運転日は同13〜15日と同28日。13〜15日の3日間は、大和ハウスプレミストドームで5月末で活動終了となる嵐の北海道公演が開催予定。28日は同所でVaundyの公演が予定されている。同社は公式サイトで「13日（金）〜15日（日）と3月28日（土）に札幌で開催されるコンサートにあわせて札幌駅から旭川駅まで臨時特急を