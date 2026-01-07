今月7日、瀬戸内市の小・中学校に提供予定だった給食の中に、プラスチック片が混入していたことが分かりました。 瀬戸内市邑久・牛窓学校給食調理場によりますと、今月7日の給食で提供予定だった「さけの南蛮漬け」に使用する鮭の容器の中に、約3.5センチのプラスチック片が混入していたということです。 詳細を確認したところ、多数の細かいプラスチック片が確認されたため「さけの南蛮漬け」の提供は中止したということです。