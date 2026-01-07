和膳やラーメンまで！常備しておくと心強い「冷凍食品」【レタスクラブ時短調理大賞2025】【画像で見る】栄養バランスもよく、洗いものの手間もない！「和食の主菜とご飯セット」毎日のごはん作りを助けてくれるものをたっぷりご紹介する時短調理大賞が、2025年も開催！通算5回目となる今回も、食品だけでなく、キッチングッズや家電も登場します。食のプロや雑誌『レタスクラブ』読者が選んだ至高の逸品の数々を、お見逃しなく