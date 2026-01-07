○ＤＮＣ [東証Ｐ] 既存株主による1162万5200株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限174万3700株の売り出しを実施する。売出価格は1月19日から22日までの期間に決定される。 [2026年1月7日] 株探ニュース