7日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円46銭前後と、午後5時時点に比べ2銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円81銭前後と1銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース