柏崎市の桜井市長は20日に再稼働を予定する柏崎刈羽原発を、来週、視察する考えを明らかにしました。 きょうの会見で桜井市長は16日に、市議会議員と共に柏崎刈羽原発を視察すると話しました。 ◆桜井雅浩市長 「(注目点は)ようは雰囲気。作業員の人、現場で安全保安要員がどういう心持ちでオペレートしているのか。そういった中に一定の雰囲気は感じ取れると思う」 再稼働に反対する市議も同行し、稲垣所長らとの