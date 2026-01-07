地元・湯沢町にUターンし、馬たちと一緒に地域を盛り上げようと奮闘する男性がいます。この冬から、雪国ならではの新たな取り組みに挑戦。馬を愛する、午年生まれの男性の活動を取材しました。 つぶらな瞳に・・・ふさふさのしっぽ。湯沢町の馬小屋で暮らすのは、人懐っこい性格の「おこめ」としっかり者の「ざらめ」、そして、おととし8月にざらめが出産した「わたあめ」の3頭です。 ■高井一馬さん 「エサを食べる