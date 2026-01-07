中国SNSの微博（ウェイボー）でこのほど、デリバリープラットフォームの欠陥に乗じた商品の不正入手問題が注目を集めた。この問題は浙江省台州市内の大型スーパーマーケットで起きたもので、昨年7月、スタッフがある注文を処理した際に、客の女性がプラットフォームの欠陥を利用し400件余りの注文で商品を不正に入手していたことに気が付いた。女性が見つけたのは「代金を支払った後に返金を申請しても商品は発送される」という欠